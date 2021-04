Lalaki binaril, sinaksak ang pinsang may sinabing 'kalaswaan' sa misis nya

MALALAG, Davao del Sur — Patay ang isang lalaki sa bayan na ito matapos siyang barilin at saksakin ng kaniyang pinsan na hindi nagustuhan ang sinabi nito sa kaniyang misis.

Sumuko sa pulisya noong Martes ang suspek na si Renato Pabricante, 38, matapos mapaslang ang pinsang si Jonas Layang, 33.

Parehong magsasaka ang magpinsan.

Sabi ng pulisya, lasing ang biktima at nagtungo sa bahay ng suspek.

Doon, nagkaalitan sila at may nasabi umano itong malalaswang salita tungkol sa misis ni Pabricante.

Kaya kinuha ng suspek ang kanyang "holen gun" at binaril sa ulo at pisngi ang biktima.

Tumakbo ang biktima at hinabol pa ng suspek ng patalim at sinaksak sa tiyan at likod, na ikinamatay nito.

Sinampahan na ng kasong homicide si Pabricante.

—Ulat ni Francis Magbanua