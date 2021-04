'Hindi po sapat': Patricia Non ng Maginhawa community pantry may hiling kay Duterte

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nitong Miyerkoles, lakas-loob binuksan muli ni Ana Patricia Non ang kaniyang sinimulang Maginhawa community pantry sa Quezon City matapos ang isang araw na pagsasara.

Ito ay matapos siyang i-red tag o akusahang komunista ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC), at tawaging "modus operandi" ang kaniyang pagtulong sa mga hikahos.

"Hindi naman po ako natakot sa buhay ko. N'ong una, mas naisip ko paano na kaya yung mga pipila bukas kung kailangan ko i-cancel... Ako, isang tao lang apektado sa red tagging. Pero yung pipila, hundreds, walang maiuuwi, walang maluluto," sabi ni Non sa kaniyang desisyong magbukas ulit.

Nanggagalaiti si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa mga nang-red tag kay Non, lalo't kinikilala nito ang nagawa ng dalaga sa lungsod.

"What they're doing, walang coordination... It scares our constituents. What they're doing, it sows fear," sabi ni Belmonte.

"I would like to ask the NTF-ELCAC, maybe we can be more sensitive. We don't want to sow fear. We don't want to scare the innocent. We don't want to prevent people that do acts of kindness."

"But if you have intel, then we will work with you," dagdag niya.

Sabi pa ni Belmonte, matapos ang community pantry ni Non sa Maginhawa noong isang linggo, lumaganap pa ito sa QC na ngayon ay nasa 70 na.

"Hindi po siya tungkol sa akin. Pero nagpapasalamat po ako, kasi nandon ang pangangailan talaga para tulungan ang kapwa po natin," emosyonal na pahayag ni Non.

Sabi ni Belmonte, alalay lang ang gagawin nila at hangga't maaari ay ayaw nila ng regulasyon.

May mensahe naman si Non kay Pangulong Rodrigo Duterte.

"President Duterte, nananawagan po ako na sana maging wake-up call po ang community pantry na hindi sapat ang kita ng mga Pilipino, ayuda at tulong," aniya.

"Sana makita po natin, hindi sila pipila kundi naman kailangan. Nararanasan ito sa buong bansa... Nakikita sa barangay nila,nandon ang pangangailangan."