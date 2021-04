Health workers sasanaying matukoy ang adverse events ng Janssen COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

Inihayag ngayong Miyerkoles ng Department of Health na sasanayin nito ang mga health care worker na matukoy ang mga adverse effect na maaaring dulot ng Janssen COVID-19 vaccine ng kompanyang Johnson & Johnson.

Nabigyan kamakailan ng emergeny use authorization ng Food and Drug Administration (FDA) ng Pilipinas ang Janssen. Pero conditional ito kasunod ng iilang kaso umano ng blood clotting o pamumuo ng dugo sa mga naturukan ng bakuna sa ibang bansa.

"'Yong additional recommendations ng FDA para dito sa J&J vaccine, kailangan i-train 'yong mga vaccination team para they can easily recognize these adverse events among those who will be vaccinated with this specific vaccine," ani Department of Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa mga eksperto, sa mga bakunang nagamit na dito sa bansa, minor lamang ang mga naitalang adverse event.

"Wala po pang nare-report na severe reaction, katulad ng blood clot, sa mga pagbabakuna. So, so far, that’s a good sign for all of us," anang cardiologist na si Dr. Richard Henry Tionco.

Dahil inaasahan na ang pagdating ng iba-ibang brand ng bakuna sa mga susunod na linggo at buwan, ikinakasa na ang pagtayo ng mas malalaking vaccinaiton sites para mas mapabilis ang pamamahagi ng bakuna.

"We are encouraging our local governments nga na baka pwedeng madagdagan pa ang sites para mas bumilis ang pagpapatawag sa ating mga kababayan para bakunahan," ani Vergeire.

"Nakikipag-negotiate na sila [vaccine czar] Sec. (Carlito) Galvez for big vaccination sites tulad ng Nayong Pilipino at ibang areas," dagdag niya.

Pero dahil kulang rin ang health workers sa ngayon, rekomendasyon ng DOH na gamitin na rin ang mga non-health workers sa pagbabakuna.

Maaari silang makatulong sa screening, counselling, at monitoring ng taong nabakunahan.

Pero ang mga magtuturok pa rin umano ay doktor, nurse, midwife o pharmacist na na-train sa prosesong ito.

Sa tala nitong Abril 20, umabot na sa 1.5 milyon COVID-19 vaccine doses ang naiturok, kung saan higit 209,000 ang pangalawang dose.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

