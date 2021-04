Community pantry itinayo sa Intramuros

Namimigay ng pagkain ang mga tauhan ng community pantry na itinayo sa Intramuros, Maynila. Jerome Lantin, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagbukas ang isang community pantry sa Intramuros, Maynila, na hango sa inisyatibang sinimulan sa Quezon City na may layong makatulong sa mga nangangailangan ngayong panahon ng pandemya.

Noong Sabado binuksan ng Intramuros Administration ang community pantry, kung saan maaaring mag-iwan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang mga tao para ibigay sa iba.

Una umanong nag-donate ng pagkain ang mga government office sa loob ng Intramuros tulad ng Department of Labor and Employment at Commission on Elections.

Nagbigay rin ng pagkain at mga rosaryo ang Manila Cathedral at San Agustin Church.

Tuloy-tuloy rin ang pagdating ng tulong mula sa private donors.

Sa pagtataya ni Yohan Joseph Ararao, executive assistant to the administrator of Intramuros, umabot na sa 6,000 hanggang 7,000 tao ang kanilang natulungan sa pamamagitan ng community pantry.

Isa rito ang 26 anyos na si Jhe Anne Palmes, na dating empleyado ng isang photo studio pero nawalan ng trabaho mula nang tumama ang COVID-19 pandemic.

Naglakad si Palmes mula Baseco para makakuha ng gulay, na malaking tulong daw para maitawid ang pangangailangan nila ng kaniyang pamilya.

"Isa po ako sa nawalan ng trabaho, so malaking tulong na rin po ito sa amin. Pantawid-gutom po," ani Palmes.

Nakaatado ang mga pagkain sa Intramuros pantry para pantay-pantay lang ang pagkuha ng mga nangangailangan.

