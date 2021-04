Tinambangan ng hindi pa nakikilalang salarin ang isang puting van sa Barangay Bel-Air, Makati nitong Abril 21, 2021. Jeck Batallones, ABS-CBN News

MAYNILA — Patay ang 2 tao matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin ang sinasakyan nilang van sa Makati City nitong hapon ng Miyerkoles.

Dead on the spot ang isang babae at isang lalaking sakay ng puting van sa may Barangay Bel-Air matapos pagbabarilin bandang alas-2 ng hapon.

Patay ang dalawang sakay ng isang puting van sa Bel Air Makati matapos barilin ng di pa nakikilalang salarin kaninang alas dos ng hapon. Dead on the spot ang babae at lalaking sakay ng van. @ABSCBNNews@DZMMTeleRadyo pic.twitter.com/eOGcJMcGDo — jeck batallones (@jeck_batallones) April 21, 2021

Patuloy na iniimbestigahan ng Makati police ang insidente.

Pinag-aaralan na rin ang mga kuha ng CCTV sa lugar para matukoy ang pagkakakilanlan ng gunman.