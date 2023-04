MAYNILA — Kumpyansa si Justice Secretary Jesus "Crispin" Remulla na mahahanap na rin ng mga awtoridad si dating BuCor chief Gerald Bantag at dating deputy officer Ricardo Zulueta.

Kapwa may warrant of arrest ang dalawa kaugnay sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percival “Percy Lapid” Mabasa.

Giit ni Remulla, nasa bansa pa ang dalawa at paniguradong mahahanap sila.

"Alam mo ang tao kapag guilty iiwas 'yan. Pag walang kasalanan madaling humarap 'yan eh... Nandito pa, nandito po. Mata-track yan. We have the means. Nandito pa," ani Remulla.

Wala namang ibinigay na deadline sa NBI at iba pang law enforcement agencies para matugis ang dalawa.

Samantala, dinepensa naman ni Remulla ang naging hakbang ng prosekusyon para muling pabuksan sa korte sa Muntinlupa ang isa sa 2 kaso ni dating Sen. Leila de Lima para makapag presinta ng bagong testigo.

Giit ng kalihim, karapatan ng prosekusyon na gawin ito.

"Kasi nung tinerminate noong judge 'yung kaso, katatapos lang ng retraction ni Mr. Ragos kaya entitled dapat ang prosecution na mai-rebutt ito. Hindi nangyari kaya 'yun po, hinihingi ng prosecution. Habang wala pang decision the motion is still a good motion," aniya.

Kaugnay naman sa isyu ng illegal recruitment, iginiit ni Remulla na paiimbestigahan niya ito lalo't kailangang i-rescue ang mga nabibiktima.

"We are refining all the things we have to do para maayos 'yan. Ang problema sa trafficking, it happens not in the airport. It happens outside the airport. Marami talaga tayong problema sa trafficking," aniya.