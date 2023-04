Patay ang isang lalaki matapos tumilapon sa minamanehong motorsiklo at magulungan ng truck sa Malolos, Bulacan noong Martes.

Pasado alas-3 ng hapon nang mangyari ang aksidente sa bahagi ng McArthur Highway sa Malolos.

Huminto ang isang kotse para mag-U-turn nang dumating ang motorsiklong mabilis ang takbo at bumangga sa kaliwang bumper ng sasakyan.

Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider sa kabilang linya ng kalsada, kung saan paparating ang isang 10-wheel truck na nakagulong sa kaniya.

Nakipagtulungan naman sa mga awtoridad ang driver ng truck at kotse, na hindi umalis sa pinangyarihan ng insidente. Iginiit umano nilang aksidente ang nangyari.

Payo ni Capt. Jereland Salinas ng Malolos police sa publiko: "Doble-ingat talaga sila, lalo 'yong kahabaan ng mga highway natin, talagang sobrang delikado."

Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing rider.

Nahaharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang driver ng kotse at truck.

— Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News

