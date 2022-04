Watch more News on iWantTFC

Mahigit 5 milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Mindanao.

Sa imbestigasyon ng PNP ibabagsak na ng suspek sa iba’t ibang lugar sa Mindanao ang mga kontrabando ng maharang nila ito.

"It is being backdoored sa neighboring countries wherein they use the waters of the Western Mindanao so mostly nanggaling sa area ng Tawi-Tawi, Basilan, Sulu," ani Police Col. Richard Verceles, chief operations division, Area Police Command Western Mindanao.

Simula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang ngayong Abril aabot na sa P80 million halaga ng mga smuggled goods ang nasabat ng APC Western Mindanao kung saan ilang pulis na rin ang natanggal sa serbisyo.

ABS-CBN News, April 20, 2022