Duterte muling nagbabala sa mga kandidatong may private army

MAYNILA - Muling binaalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kandidato sa darating na halalan na ipaaresto ang mga ito kung mapatutunayang may mga private army.

Sinabi ito muli ng pangulo sa kanyang pagdalo sa campaign rally ng PDP-Laban sa Caloocan City Martes ng gabi.

Ayon sa pangulo, agad niyang ipahuhuli sa pulis at militar ang mga kandidato na may mahigit sa dalawang armadong bodyguard.

“Ang utos ko sa kanila ganito, kapag kandidato ka, may kasama kang armado, subombra sa dalawa, it’s a private army. Hulihin mo iyong kandidato pati mga bodyguard,” aniya.

Titiyakin umano ng pangulo na magiging mapayapa ang darating na halalan kaya nakiusap sa lahat ng mga kumakandidato, kasapi man o hindi sa kanyang partido, na sumunod sa itinatakda ng batas.

“Ito lang ang hiling ko sa iyo, aalis na ako, the elections must be peaceful. Habang presidente ako, I will not allow terrorism, iyang vote buying puwede mo makontrol iyan, pasahan iyan ng sobre. Yung mag terrorize ka, magdadala ka ng goons, ibang istorya na iyan, magkalaban na tayo. Magkapartido man tayo o hindi, you just behave,” babala ng pangulo.

“Huwag mo akong subukan, kasi ako risonable akong tao, basta garantiya ko, walang terrorism, walang violence, walang takutan. Yung mga kandidato, ulitin ko, you can only have 2. My order to Secretary Año, sa pulis, sa military, that is the Alunan doctrine. More than 2 na may mga armas, mahaba man o maigsi, private army ka,tapos sabi ko hulihin,” dagdag pa ng pangulo.

Pinapatungkulan ng pangulo ang Alunan doctrine na ipinatupad ni dating Interior Secretary Rafael Alunan III noong panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos.

Isa-isang ipinakilala ng Pangulo ang mga opisyal na kandidato at guest candidates ng PDP-Laban Cusi Wing sa isinagawang campaign rally.

Binati rin ng pangulo ang mga lokal na kandidato ng PDP-LABAN sa Caloocan City.

Ikinampanya rin ng pangulo ang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte na tumatakbo sa pagkapangalawang pangulo ngunit muli ring sinabi na hindi siya mag-eendorso ng kandidato sa pagkapangulo.