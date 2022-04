MANILA — Halos maiyak ang isang 30-anyos na content creator mula sa Occidental Mindoro nang malamang pumasa siya sa Bar exams habang nasa job orientation.

Nag-viral sa social media ang video ni Atty. Karen Barot kung saan nalaman niyang abogada na siya habang kausap ang hiring manager sa bagong pinapasukang trabaho.

Sakto kasi sa paglabas ng resulta ng Bar exam ang orientation at training niya sa bagong kumpanya.

Kuwento ni Barot, hindi siya mapakali noong oras ng orientation dahil alam niyang kasabay nitong lalabas ang resulta ng Bar exams.

“At that moment, sakto, ‘yong HR may pinapasagutan sa aking Google form tapos hindi ko na maintindihan ang sinasabi niya. Sino-zoom ko na ang pangalan ko, ‘yon na ang moment nag nag-sorry ako sa kaniya dahil hindi ako makapag-focus,” ani Barot.

Bukod sa kaniyang 1-taong gulang na anak, nagpursigi si Barot na tapusin ang abogasiya upang makabawi at mapauwi ang kaniyang amang matagal nang nagtatrabaho sa Italy.

“Bata pa lang ako, medyo mataas na ‘yong pangarap ko sa sarili ko at sa family ko. Sabi ko sa tatay kong OFW, ‘yong paghihirap niya won’t go to waste kaya tatapusin ko ang law school,” dagdag pa niya.

“Noong malaman ko yung resulta ng Bar, sabi ko: ‘Daddy, uwi ka na. May abogado ka na,’” aniya.

Bilang isang content creator, nais ni Barot na mahikayat ang maraming nanay na itaguyod at suportahan ang kanilang mga anak sa karerang nais nilang tahakin—sa abogasiya man o sa ibang larangan.

Kabilang si Barot ng 8,241 ang pumasa sa 2020-2021 Bar exams nitong nakaraang linggo.

—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News

KAUGNAY NA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC