Apat na sundalo ang sugatan matapos silang tamaan ng shrapnel ng sumabog na bomba sa Legazpi City, Albay sa isang engkuwentro Martes ng hapon, sabi ng militar.

Naka-engkuwentro ng mga sundalo ng 31st Infantry Batallion ang tinatayang 10 hinihinalang rebelde habang nagsasagawa sila ng combat o "clearing operation".

Ang clearing operation ay paghahanda ng mga sundalo para sa isasagawang anti-insurgency info drive sa Barangay Bariis, ayon kay Maj. John Paul Belleza, tagapagsalita ng 9th Infantry Division ng Philippine Army.

Tumagal umano nang halos 15 minuto ang palitan ng putok.

"Nando'n sa area ang mga sundalo para sa information drive. Kasi kailangan i-clear muna ang area. Continuous kasi ang information drive natin sa mga community, lalo na 'yung mga community na accordingly, based sa intel natin, nadadaanan pa ng mga armado at may mga contact pa 'yung mga armado," ani Belleza.

Nasundan ang engkuwentro pasado alas-4 ng madaling-araw ngayong Miyerkoles sa isinagawang hot pursuit operation. Pero wala naman umanong naitalang sugatan o namatay sa insidente.

Mga pampasabog ang narekober ng militar sa pinangyarihan ng magkasunod na engkuwentro.

Tumanggi na muna si Belleza na pangalanan ang apat na nasugatang sundalo. Pero lahat umano sila ay stable na ang kondisyon at ang isa ay nakalabas na ng ospital.

—Ulat ni Karren Canon

MULA SA ARCHIVES

Watch more News on iWantTFC