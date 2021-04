Sinas: PNP walang profiling sa organizers ng community pantry

MAYNILA — Nilinaw ngayong Martes ng Philippine National Police (PNP) na wala silang ano mang uri ng profiling na isinasagawa sa mga organizer ng mga community pantry.

Kasunod ito ng mga ulat ng mga community pantry na pinuntahan ng mga pulis.

Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief Gen. Debold Sinas na walang utos sa mga pulis na mag-profile dahil labas na sa interes ng PNP ang pagboboluntaryo at pagtulong ng mga pribadong mamamayan.

"There is no order from the National Headquarters to conduct any form of profiling of organizers of community pantries," ani Sinas.

"It is beyond the interest of the PNP to delve into purely voluntary personal activities of private citizens," dagdag niya.

Wala aniyang intensiyon ang kapulisang mangialam sa community pantries.

Interes lang umano ng PNP na matiyak ang public order at safety sa pila sa mga pantry para masunod ang protocols laban sa COVID-19.

Nitong Martes, napilitang magsara ang pioneer community pantry sa Maginhawa Street, Quezon City dahil sa pag-red-tag o pag-uugnay sa mga organizer nito sa mga komunistang rebelde kahit walang patunay.

May mga pulis din umanong nagtanong ng cellphone number at organisasyong kinabibilangan ng organizer, na kaniyang ikinatakot.

Pinaiimbestigahan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagre-red-tag sa organizer ng Maginhawa Community Pantry.

Iginiit din ng alkalde na sinusuportahan niya ang mga community pantry.

Maging ang Department of the Interior and Local Government ay iniimbestigahan ang profiling sa mga organizer, sabi ni Undersecretary Jonathan Malaya.

Ayon kay Malaya, aalamin nila kung totoo bang pulis ang mga nag-ikot sa community pantry.

Nag-umpisa sa Maginhawa ang community pantry, na ngayo'y umabot na sa iba't ibang panig ng bansa.

Bagaman nakikita bilang isang halimbawa ng bayanihan, may mga kritiko ng pamahalaan ding nagsasabing sinasalamin din ng community pantry ang kakulangan ng gobyerno sa pagtugon sa lumalalang situwasyon ng gutom sa bansa ngayong may pandemya.

