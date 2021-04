Melatonin, mga posibleng gamot kontra COVID-19 inaaral na ng DOST

Ayon kay Science and Technology Secretary Fortunato Dela Peña, ang gamot na invermectin, sasalang sa ilang buwang clinical trials na rin. Malacañang Photo/file

Iba’t ibang uri ng maaaring gamot kontra sa COVID-19 ang sinusuri ngayon ng mga eksperto, sabi ni Science and Technology Secretary Fortunato Dela Peña.

“Mayroon tayong inaaral kamukha noong melatonin kasi nakita po nila sa Makati Med, Manila Doctors na iyong mga . . . matitinding, severe patients ay nagti-take sila ng melatonin,” mungkahi ni Dela Peña sa weekly press briefing na inere Lunes ng gabi.

“Actually pampatulog po 'yon. Pero nakakabuti po daw kaya inaprubahan din po namin ang clinical trial sa melatonin at ongoing din.”

Bukod dito, inaaral din ang isa ang uri ng steroid na inaprubahan na aniya ang clinical trial.



“May bago po kaming inaprubahan na clinical trial. Ito po 'yong gagawin namin ang . . . na ang aming susubukan naman po ay isang bagong pormularyo na iyong tinatawag na methylprednisolone na isa pong steroid,” dagdag ni Dela Peña.

“Mayroon po kasing nasubukan na na gamot iyong dexamethasone pero naghahanap po tayo ng isang katulad noon para hindi tayo magkaproblema sa intellectual property.”

Sinusuri rin ang properties ng Lagundi, Tawa-Tawa at virgin coconut oil na posibleng epektibo aniya sa paglunas sa ilang sintomas ng COVID-19.

Ang gamot na invermectin, sasalang sa ilang buwang clinical trials na rin.

“Pinakamahina po 6 na buwan, kasi sa clinical trial marami po talagang pinagdadaanan, maliban na lang kung talagang bigla pong magkaroon ng maraming-maraming magbo-volunteer, mapapabilis po,” ani Dela Peña.

“At ang plano po dito ay iyong mga quarantine center na malapit sa PGH ang pagsasagawaan nito. Mayroon na rin pong in-allocate na pondo ang DOH para dito sa clinical trials na 'yan.”

Samantala, inireport din ni Dela Peña na nakabuo na ng local ventilator ang mga taga Technological Institute of the Philippines o TIP at ang Don Bosco at pinasusubok na ito sa mga ospital.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC