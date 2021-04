Mega-isolation facility sa SBMA, binuksan na

Ang mega isolation facility na tinawag na "We Heal As One Center" ay mayroong 500-bed capacity at malaking tulong sa mga healthcare system. Larawan mula sa Subic Bay Metropolitan Authority

MAYNILA - Binuksan na ang bagong treatment at monitoring facility para sa COVID-19 patients sa Subic nitong Miyerkoles, Abril 14.

“Ito po ay isang partnership with the Department of Health, with the DPWH (Department of Public Works and Highways) with the Office of the Civil Defense, with the Bureau of Quarantine, and of course, the Manila Times Corporation, kinonvert po natin ang facility ng Manila Times dito sa loob ng Subic Bay Freeport,” ayon kay SBMA administrator, Atty. Wilma Eisma.

Ang mega isolation facility na tinawag na “We Heal As One Center” ay nasa loob ng 12-hectare campus ng The Manila Times College.

Ang 11 na gusali nito ay ginawa para magkaroon ng 500-bed capacity. Nakikita itong malaking tulong para madagdagan ang healthcare system at ma-decongest ang ospital sa Metro Manila.

“Bukas na po ito since last week at tumatanggap na po ng mga pasyente, the referral is being routes through the Department of Health, pwede rin po kayong tumawag sa One Hospital Command,” sabi ni Eisma.

Bukod pa dito, uumpisahan na rin ang rehabilitation ng dating US Naval Hospital dito para sa dagdag na COVID-19 beds.

“They are also working on rehabilitating the existing hospital in Subic so we can also cater up to 100 patients of critical cases. So ngayon po we are accommodating mild to medium cases here sa ating facility,” Eisma.

Dagdag ng SBMA, bukod sa paghahanda sa tumataas na kaso ng COVID-9 sa bansa, mas maigi pa rin na dagdagan ang pangangalaga at proteksyon sa sarili para hindi na kailanganin pang mapunta sa mga isolation facilities.

“Patuloy po sana ang pagsunod natin sa mga protocols, huwag po tayong magsawa, alam ko po nakakapagod, magdadalawang taon na tayong ganito, ngunit hindi po tayo pwedeng dumadaming kaso,” dagdag niya.

Ayon kay Atty Eisma, as of Abril 18, nasa 38 COVID-19 patients na ang naka-admit sa mega-isolation facility ng SBMA.

Samantala, tiniyak din ni Atty. Eisma na sisiguraduhin ang kaligtasan ng lahat at mahigpit na susundin ang health protocols.

- Ulat ni Gracie Rutao