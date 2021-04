Makati LGU aminadong kulang ang health workers para sa pagbabakuna

MAYNILA — Maaga pa lang ay pumila na ang senior citizen na si Efren Gustilo at kanyang misis sa Makati Coliseum upang magpabakuna laban sa COVID-19.

Aminado siyang malaki ang epekto ng pandemya sa mga tulad n'yang senior citizen.

"Kagaya ko, senior citizen, maraming bawal. Until now, kagaya n'yan supposed to be, 'di kami puwede lumabas ng bahay. So, it's a big factor really," aniya.

Isa lamang si Mang Efren sa humigit kumulang 155,000 senior citizens na target bakunahan ng Makati City local government unit (LGU).

Pero aminado ang Makati LGU na malayo pa sila sa kanilang target sa kabila ng pagbubukas nila ng 8 vaccination sites, kasama na ang Makati Coliseum kung saan 1,000 indibidwal ang binabakunahan kada araw.

Isa kasi sa kanilang problema ay ang kakulangan sa doktor at nurses para sa vaccination.

"Continuous kami sa pag-hire ng mga doctors and nurses. Makikipag-coordinate kami sa mga medical societies na kung meron sila, padala sa amin na manpower," ani Dr. Roland Unson, assistant head ng Makati Health Department.

Sa ngayon may sapat na supply pa naman ng bakuna, pero Sinovac vaccine na lang ang natitira.

Nakareserba na rin daw ang ilang vials ng vaccine para sa second dose.



—Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News

