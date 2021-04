Jeep na may sumasabit na pasahero, nasita sa Antipolo

MAYNILA - Natiyempuhan ng mga enforcer ng Inter-Agency Council for Traffic o i-ACT ang ilang mga jeep na lumalabag sa health protocol kabilang ang overloading, sa kanilang operasyon sa Antipolo, Rizal, Martes ng umaga.



May mga nakasabit pa sa likod ng jeep na pinara ng mga enforcer sa Sumulong Highway malapit sa hangganan ng Teresa, Rizal.

Sabi ng driver sa mga enforcer, ipinasa sa kanya ng isa pang jeep ang mga sakay nito sapagkat papunta ito ng Pasig-Mandaluyong.

A jeep overloaded with passengers was stopped at Sumilong Highway in Antipolo, Rizal early Tues morning. Enforcers made the excess passengers get off.



PUVs can currently accommodate only 50% capacity under anti-COVID guidelines.



(📸:i-ACT) pic.twitter.com/QX79jG27jI — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) April 20, 2021

Ipinaalala ng i-ACT na ipinagbabawal pa rin ang punuan sa mga pampublikong sasakyan bilang panuntunan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, at pag-iingat sa impeksyon.

Kailangang 50% sa seating capacity lamang ang sakay ng mga PUV.

Pinababa ang mga sobrang pasahero at naghintay ng ibang masasakyan.

Ayon sa i-ACT, mahigit sa 10 ang mga nasita nilang jeep dahil sa paglabag sa health protocol, karamihan mga pasaherong walang face shield.

Nag-impound naman sila ng 3 van dahil sa iba-ibang paglabag.

Isa sa mga ito ay umano’y colorum van na inarkilang bumiyahe mula Teresa, Rizal papuntang Alabang sa halagang P2,500.



May nahuling shuttle service na kulang sa certificate of lease at patunay ng passenger accident insurance.

Damay din sa hulihan ang mga pribadong motorista—mahigit 15 motorcycle rider na natiketan dahil sa substandard helmet at walang suot na helmet.

Ang Rizal ay nasa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine hanggang katapusan ng buwan. Ito rin ang lockdown classification ng Metro Manila, Bulacan, Cavite, at Laguna bilang pagtugon sa dumaraming bagong kaso ng COVID-19.