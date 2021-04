Higit P500K halaga ng shabu, nasamsam sa Angeles City; 16 katao, arestado

Unang nahuli sa operasyon sa isang drug den sa Angeles City, Pampanga ang anim katao kung saan tinatayang P380,000 ng hinihinalang shabu ang narekober. Larawan mula sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 3

Higit P500,000 na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa magkasunod na pagsalakay sa dalawang den sa Angeles City sa Pampanga nitong Lunes.

Sa tip ng sa isang concerned citizen, natunton ang itinuturong drug den sa isang subdivision sa Barangay Pulung Maragul kung saan nasakote ang 6 na suspek.

Nakuha sa kanila ang mga drug paraphernalia, marked money, 6 na sachet ng hinihinalang shabu na humigit-kumulang 50 gramo at may estimated street value na P380,000.

Kasunod nito ang buy bust operation naman sa Barangay Balibago kung saan nauwi sa pagkakadakip ang 10 katao.

Nakuha ang humigit kumulang 40 gramo ng hinihinalang shabu na hindi bababa sa P272,000 ang street value.

Inihahahanda na ang pagsampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 laban sa 16 na nahuling suspek.

- Ulat ni Gracie Rutao