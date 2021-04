Duterte muling nanawagan sa Saudi na buwagin na ang sistemang kafala

In this file photo, repatriated OFWs from Saudi Arabia comfort each other as they arrive at the NAIA on August 23, 2019, after escaping allegedly abusive employers. While more than 10 million overseas Filipinos, it is not uncommon for them to face labor and recruitment issues from their employers. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/file

MAYNILA—Muling nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes sa pamahalaan ng Kingdom of Saudi Arabia na kung maaari ay buwagin na ang kafala system dahil hindi aniya ito makatarungan sa mga migrant workers doon.

Sa isang virtual forum on Labor Mobility and Human Rights na inorganisa ng Department of Foreign Affairs (DFA), sinabi ng Pangulo na kinikilala ng bansa ang karapatan na magpatupad ng sariling migration policy, pero mayroon din daw dapat universal liberties at moral standards na dapat sundin sa lahat ng pagkakataon.

“We cannot justify the denial of basic human rights and the fundamental freedoms of every individual regardless of status. That is why the Philippine government strongly called for a complete abolition of the Kafala system sooner rather than later," paliwanag ni Duterte.

Ang kafala ay ang employment sponsorship system na layong imonitor ang mga migrant workers lalo na sa mga construction at domestic sectors sa mga estadong miyembro ng Gulf Cooperation Council at mga kalapit na bansa ng Qatar gaya ng Bahrain at Kuwait.

Sa ilalim ng kafala, kailangan muna ng isang dayuhang manggagawa ng permiso mula sa kanyang employer kung magdedesisyon itong magbago na kanyang trabaho.

Ayon kay Duterte, maituturing daw ang kafala na mapang-abuso na naglalagay sa libo-libong migrant workers, partikular ang mga household workers, sa alanganing sitwasyon sa kanilang trabaho.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

Marami umanong mga kuwento ng pang-aabuso at hindi makataong pagtrato sa mga Filipino migrants sa ibang bansa mula sa hindi pagbabayad ng kanilang sweldo, paghadlang sa kanilang makagalaw ng maayos, hindi pagbibigay ng healthcare treatment hanggang sa pang-aabusong sekswal at pagkamatay.

"We continue to bravely speak against the ills of the kafala system. We will be relentless in our efforts to dismantle this unjust structure, and we will never tire from seeking greater cooperation with all those who wat these inequities and suffering to end once and for all," aniya.

Dagdag ni Duterte, ito ang mga kuwento ng reyalidad at karanasan ng maraming Pinoy na dapat nang matigil.

Welcome naman sa Pangulo ang inisyatibo ng Saudi Arabia, Oman, Qatar, at Bahrain na magkaroon ng reporma sa kanilang labor system.

Nanawagan siya para sa pagkakaroon ng mas matinding reporma sa labor system ng Saudi Arabia para sa mas maayos pang working conditions ng mga migrant workers doon.

Nagtatrabaho ang tinatayang 800,000 na Pilipino sa Saudi.

Aminado naman ang Pangulo na mayroon ding responsibilidad ang kaniyang pamahalaang para masiguro ang kaligtasan ng mga Filipino migrant workers.

“As I have said before the Filipino is not a slave to anyone anywhere. I dream of the day when working abroad becomes a choice and not a need for my countrymen," sabi niya.

"My government remains committed to our country’s long term vision of providing stable, comfortable, and secure life for all Filipinos in their own very land."

Para kay Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr., maituturing na model country ang Pilipinas bilang isa sa pangunahing bansa na pinagmumulan ng mga migrant workers.

Naniniwala rin si Locsin na ang labor reforms sa Saudi ang magsisilbing stepping stone para mareporma ang Kafala.

"Treating migrant workers as property makes them slaves which is intolerable. Our fight against Kafala continues to pay off step by step. Every reform however small is better than doing nothing at all,” ani Locsin. — Johnson Manabat, ABS-CBN News