Bata patay matapos makaladkad ng truck sa Davao City

DAVAO CITY—Wasak ang ulo ng isang 1-anyos na bata matapos makaladkad ng isang truck sa distrito ng Bucana sa lungsod na ito Martes ng umaga.

Dead on the spot sa kalsada sa Purok 5, Barangay 76-A ang biktima matapos magulungan ng truck, na may kargang mga bato at lupa.

Laking panghihinayang ng ina ng biktima na abala sa pagbabantay ng tindahan ng kaniyang kapatid nang mangyari ang aksidente. Aniya, nalingat lamang siya at hindi napansin na lumabas at tumawid ng kalsada ang bata.

Hindi rin umano napansin ng driver ng truck ang naglalakad na bata dahil sa taas ng truck at kinauupuan nito.

Maaring sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng truck, pero handa rin umanong makipag-areglo ang pamilya ng biktima. — Ulat ni Hernel Tocmo

