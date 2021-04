2 nawawala matapos maligo sa beach sa Sarangani

GEN. SANTOS CITY — Hindi pa rin nahahanap ang dalawang naiulat na nawawala matapos maligo sa Adi Sadavao Beach Resort sa Kawas, Alabel sa Sarangani Province noong Sabado.

Ayon kay Vincent Ariston Lim ng Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), itinigil na ang search and rescue operations at retrieval na ang kanilang ginagawa sa ngayon.

Dagdag pa ni Lim, posibleng tinangay ng malalakas na alon nitong Sabado ang dalawa. Nai-report ang insidente dakong 11:30 ng umaga na noong Linggo.

Hindi direktang apektado ng Bagyong Bising ang lugar pero base sa monitoring ng PAGASA, nagdulot pa rin ito ng ulan sa rehiyon bunsod ng buntot ng bagyo.

Base sa nakalap na impormasyon ng Alabel MDRRMO, may dinaluhang okasyon umano ang dalawa kasama ang mga kaibigan.

—Ulat ni Chat Ansagay

