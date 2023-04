Watch more News on iWantTFC

Traffic violation lang sana ang ipapataw sa isang jeepney driver pero nauwi sa pagkakakulong dahil sa direct assault laban sa isang traffic enforcer ng Maynila na huhuli sa kaniya noong Martes.

Iisyuhan sana ni Melandro Alarcon, tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, ng tiket ang tsuper para sa paglabag sa no loading at unloading zone sa bahgi ng Pedro Gil-Taft Avenue.

Hiningi ni Alarcon ang lisensiya ng suspek para bigyan ng ordinance violation receipt pero nagmatigas ang driver at nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan.

Sa tagal ng pagtatalo, bumaba na rin ang mga pasahero ng jeep.

Dahan-dahang pinaandar ng suspek ang jeep hanggang sa pinaharurot ito, base sa kuha ng CCTV sa insidente. Napaupo naman ang enforcer sa hood ng sasakyan para makaiwas na masagasaan.

Agad namang nakapagradyo si Alarcon sa mga kasamahan at matapos ang 10 minutong papakipaghabulan, nahuli ang suspek.

Ayon kay Maj. Dave Garcia, deputy chief ng Special Mayor’s Reaction Team ng Manila police, hindi rin nagpaawat ang suspek nang dalhin sa istasyon.

Todo-tanggi umano ang suspek sa violation na binibintang sa kaniya.

"Wala naman akong intensiyon na saktan po sila, wala po sa akin 'yon pero kung nagkasala man sana po mapatawad na po," anang tsuper.

— Ulat ni Champ de Lunas, ABS-CBN News