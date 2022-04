Patay ang tatlong magkakapatid matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay DS Garcia sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija nitong Linggo ng umaga, ayon sa pulisya.

Ayon sa hepe ng Cabanatuan City Police na si Police Lieutenant Colonel Carl Omar Fiel, bago ang insidente ay iniwan ng ina ng magkakapatid ang kaniyang nilulutong agahan at lumabas para bumili sa tindahan.

Natutulog sa iisang kwarto ang magkakapatid na may edad na 12, 11, at 3 nang lumabas ang kanilang ina.

Posible umanong napabayaang niluluto gamit ang kalang de kahoy ang dahilan ng sunog.

Lumalabas na nagsimula ang sunog sa kusina ng bahay, kung saan isang dingding lang ang pagitan nito sa kwarto ng mga bata.

Na-trap ang mga magkakapatid sa loob ng kanilang kwarto, ayon sa pulisya.

"Base sa mga nakita namin sa retrato ay iba't ibang direksiyon ang mga bata so most likely, base sa imbestigasyon, nag-panic itong mga bata, naghahanap ng puwedeng malusutan para makaiwas sa apoy pero humantong sa puntong hindi sila makalabas, na-trap po sila," sabi ni Fiel, ang hepe ng Cabanatuan police.

Gawa umano sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy.

Tinatayang nasa 30 minuto nagtagal ang sunog.

—Ulat ni Grace Alba