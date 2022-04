MAYNILA – Mula sa isang warehouse sa Pasig City, ikinarga na sa mga container van ang mga libo-libong balota ng Commission of Elections para dalhin sa iba’t-ibang lokal na pamahalaan sa bansa.

Mahigit 65,000 na balota umano ang ipadadala sa mga siyudad at munisipalidad sa buong bansa.

Miyerkoles ng hatinggabi naman, nakatakdang umalis ang pitong container van na isasakay sa mga barko para pumunta sa mga lokal na pamahalaan ng BARMM at Zamboanga Peninsula.

Ito ang unang batch ng mga balota na ipadadala sa iba’t-ibang lugar sa bansa at tatagal ito hanggang May 5.

Tiniyak ng Comelec ang seguridad ng mga balota. Kasama nila ang pulisya at ang militar sa loading at sealing ng mga ito.

Tiniyak naman ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting ang kanilang pag-aalalay mula sa pag-alis ng mga van sa warehouse hanggang sa destinasyon nito.

“Harinawa, ang ating dasal walang mangyayaring aberya, walang mangyayaring ano mang mga uri ng kapahamakan o hindi magagandang bagay along the way," ani Arwin Serrano ng PPCRV.

Ayon sa Comelec, didiretso sa mga treasurer’s office ng mga LGU ang mga balota para doon itago bago idala sa mga presinto sa itinakdang araw ng eleksiyon o sa May 9.

Kung sakali man daw maipit sa bagyo o ano mang aberya ang barko, may contingency plan na rin daw sila.

“We still have elbow room to reach the destination within the period of the elections," ani Ferolino.

Simula April 20, araw-araw na ang dispatch ng mga balota sa iba’t-ibang rehiyon sa bansa. Sa mga siyudad at munisipalidad sa NCR, sa May 4 at 5 ang nakatakdang deployment ng official ballots. – Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

