Sitwasyon sa isang bus station sa Quezon City noong Abril 14, 2022, Huwebes Santo. Dumami ang bilang ng mga lumuwas pa-probinsiya noong Mahal na Araw dahil sa mas maluwag na travel restrictions. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Aminado ang Department of Health na bahagyang dumami ang kaso ng COVID-19 sa 14 na lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1.

Hindi binanggit ni Health Secretary Francisco Duque III ang pangalan ng mga lugar pero nakasaad sa kaniyang report sa public address nitong Lunes na naitala sa Cavite, Manila at Quezon City ang mataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 mula Abril 12 hanggang 18.

Sa kabila nito aniya ay nananatili sa 1.6 porsiyento ang positivity rate ng bansa o bilang ng mga nagpopositibo mula sa populasyong nagpapa-test.

Nagbabala naman si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na posibleng umabot ng 500,000 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa pagdating ng Mayo.

"Ang assumption po natin 'nung una, hanggang 25 percent na bababa ang minimum public health standards compliance," ani Vergeire sa panayam sa TeleRadyo.

"Di masyadong papalo o tataas ang ating mga kaso hanggang May 15. Pero 'nung binaba pa ho natin further 'yung pagka-compliance doon sa assumptions natin, we have projected, kasama sa assumption, about 30%-50% na mag-reduce ang compliance," aniya.

Nagpapatuloy ang panawagan ng DOH sa publikong sumunod sa health protocols at magpabakuna na kontra COVID-19 para maiwasan ang posibleng surge.

Tantiya naman ng World Health Organization na posibleng magkaroon ng 300,000 COVID-19 active cases ang Pilipinas.

Samantala, tiniyak ni Private Hospitals Association of the PHilippines President Dr. Jose Rene de Grano na nakahanda na ang mga ospital, at magkakaproblema lang sa kulang na health facilities lalo't marami pa rin ang nagre-resign na healthcare workers.

Malaking porsiyento naman aniya ng health workers ang naturukan na ng booster dose at naghahanda nang magpa-second booster shot oras na aprubahan ito.

"Nakababahala po talaga 'yan. Kung totoong mangyayari 'yan, ay kukulanganin tayo siyempre. Tayo, ang ating health care facilities. Although kung ang sintomas po ay very mild ay ayos naman po 'yan. Kasi ang usually ang tinatanggap natin sa ating mga ospital ay moderate hanggang pataas, moderate, severe cases. Pero nakahanda po ang ating mga ospital," ani De Grano.