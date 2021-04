Mga ospital sagad na ang kapasidad, di pa rin umano nababayaran ng PhilHealth

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Sagad na sagad na umano ang kapasidad ng ilang ospital sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagsipa ng COVID-19 cases, ayon sa pamunuan ng mga ito, kahit pa inilagay na sa mahigpit na quarantine ang rehiyon noong nakaraang buwan.

Sabi sa TeleRadyo ni Dr. Norberto Francisco, tagapagsalita ng Lung Center of the Philippines, nasa 200 percent pa rin ang capacity ng ospital at sa loob ng 5 linggo ay hindi na nababakante ang mga kuwarto.

Nagdagdag na rin aniya sila ng COVID-19 emergency room dahil punuan na ang naunang emergency room.

Sa ngayon, hindi pa umano nila maramdaman ang epekto ng enhanced community quarantine at modified community quarantine dahil wala pa ring pagbaba ang COVID-19 cases at marami pa rin ang kritikal.

Halos wala na ring pahinga ang kanilang mga healthcare worker.



Muli nilang panawagan sa gobyerno na gawin ang lahat ng paraan para matugunan ang problema sa pagdami ng COVID-19 cases sa bansa.

"We just have to attack this at all angles. We can, of course, 'yung health protocols natin, 'yung ating laging paulit-ulit na sinasabi sa community level and then ginagawa naman ng gobyerno na nagtatayo ng mga field hospital, mga modular," ani Francisco.

Sabi naman ng Philippine General Hospital (PGH), hindi pa rin bumababa ang bilang ng mga pasyente ng COVID-19 na ipinapasok sa pagamutan nila.

Ani PGH spokesperson Dr. Jonas del Rosario na hanggang Linggo, nasa 225 ang COVID-19 patients na nasa ospital, na higit sa 85 percent na ang occupancy.



Marami aniyang kritikal ang nasa kanilang waitlist pero hindi nila maipasok dahil walang bakanteng intensive care unit room.

Malaking limitasyon aniya sa kanila ang manpower dahil hindi lang isang health worker ang kakailanganin sa COVID-19 ICU.

Sabi naman ng Private Hospitals Association Philippines (PHAP), hindi madali ang paglalagay ng dagdag na kama para sa COVID-19 patients.

Kapag nagdagdag ng COVID-19 beds, kailangan ding dagdagan ang mga doktor at nurse, lalo't mga moderate to severe cases ang ina-admit sa ospital, paliwanag sa TeleRadyo ni PHAP president Dr. Jose

Rene de Grano.

Nakadepende aniya sa ospital ang kakayahang magdagdag ng COVID-19 beds.



Kinumpirma ng PHAP na nakatanggap ang mga miyembro nilang ospital sa Calabarzon ng sulat mula sa Department of Health ng written warning umano tungkol sa dagdag-pasilidad. Nakasaad dito ang multa kapag hindi nasunod ang utos.



Sasagot naman ang PHAP sa liham ng DOH.

"Sasagutin po namin kung ano ang mga individual hospitals po kung ano ang rason nila kung bakit hindi sila nakakapag-increase... We will try as much as possible pero ano pong gagawin namin kung wala naman kaming makuhang additional nurses na puwedeng pumuno po sa additional beds," paliwanag ni de Grano.

Pero sabi ng DOH, hindi naman ito pananakot.

"Hindi ho kami nananakot. There is no threatening part there. Pero kailangan nating balikan, nasa batas po iyan. Sinabi po ng batas natin na kapag tayo ay nagkakaroon ng pangangailangan, especially if there is this increase in the number of cases, private hospitals should be able to expand their capacity by as much as 30 percent ng kanilang original na capacity for COVID... We are just enforcing and implementing," ani Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Pero tanong ng PHAP, saan sila kukuha ng pera kung hindi naman sila nire-reimburse ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), na anila'y umabot na sa P29 bilyon ang pagkakautang sa private hospitals.

"Halos wala silang nabayaran du'n sa COVID cases na 'yun. And imagine the amount of money na na-spend na ng mga hospitals diyan sa COVID patients na 'yan," ani de Grano.

Ang PhilHealth naglabas ng circular matapos utusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na bilisan ang pagre-reimburse sa mga ospital.

Dapat umanong pumirma muna ang ospital sa payment-debit-credit method kung saan 60 percent muna ng sinisingil nila ang ibibigay, pero walang sinasabi kung kailan ang 40 percent, na ikinababahala naman ng PHAP.

Sabi naman ng Palasyo, "hindi katanggap-tanggap" na tumatagal ang reimbursement.

Humingi ang ABS-CBN News ng panig ng PhilHealth pero abala umano ang mga opisyal nito.

—May ulat ni Sherrie Ann Torres, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC