Mga bedridden na residente ng Maynila, maaaring mabakunahan sa pamamagitan ng home service

MAYNILA - Mababakunahan na rin kontra-COVID-19 ang mga taga-Maynila na hindi kayang pumunta sa vaccination sites dahil bedridden na.

Mula noong weekend, higit 50 bedridden na residente na ang nabakunahan sa pamamagitan ng home service vaccination ng Manila Health Department.

Itinatala na sa mga barangay ang mga bedridden na 18 anyos pataas at payag na mabakunahan.

Dahil posibleng may pre-existing condition na sila, dapat ay may permiso ng pamilya o doktor bago sila bakunahan.

Karamihan sa mga nabakunahan na ay senior citizens na kasama sa vulnerable sector sa COVID-19.

Kung may kapamilyang bedridden sa Maynila na nais magpabakuna, maaaring magpalista sa barangay para i-request ang home service vaccination sa MHD.

Muli namang bumili ang Manila City LGU ng mga gamot na remdesivir at tocilizumab na ginagamit sa severe at critical cases ng COVID-19 batay solidarity trials ng World Health Organization.

May mga vials ng remdesivir sa 6 na pampublikong ospital sa Maynila na libreng maire-request ng mga pasyenteng mangangailangan nito.

May hawak na rin na 1,000 vials ng tocilizumab ang mga ospital na karaniwang gamot sa inflammatory diseases tulad ng severe active rheumatoid arthritis.

Paalala ng MHD na tanging severe at critical cases ng COVID-19 ito ginagamit at hindi inirerekomenda sa mild at asymptomatic cases.

Maaaring makakuha ng mga nasabing gamot ang mga pasyente sa pribado o pampublikong ospital basta makipag-ugnayan lang ang doktor ng pasyente sa MHD.

