Malawakang smuggling umano ng mga taklobo ikinababahala

MAYNILA — Nababahala ang isang government office sa anila'y malawakang pagkuha ng mga taklobo sa karagatan para ilegal na ibenta sa iba't ibang bansa.

Sabi sa TeleRadyo ni Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) executive director Teodoro Jose Matta, taklobo na umano ang pumapalit ngayon sa kalakalan ng ivory smuggling.

Ang ivory ay nakukuha sa pangil ng elepante.

Nakababahala na aniya ang lawak ng operasyon sa pagsamsam at pagpupuslit ng taklobo na mabenta sa Southeast Asia, Europa at maging sa China.

Kamakailan, nasa 200 tonelada o mahigit P1 bilyon ng fossilized giant clams ang nasamsam ng Philippine Coast Guard sa Roxas, Palawan.

Naniniwala si Matta na imposibleng hindi alam ng mga lokal na pamahalaan ang pagkuha ng mga taklobo.



Nagagamit pa umano ng malaking grupo ng smugglers ang Malacañang.

"Itong grupo na ito... authorized daw ng Malacañang eh nakakapagtaka po kasi kami ang tanggapan namin ay Office of the President, wala kaming nari-receive na memo eh. Alam naming spurious ang claim nila," ani Matta.



Balak ng PCSD na kasuhan na ang persons of interest sa kasong ito.