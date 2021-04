Community pantry itinayo sa loob ng Davao City Jail

Nagtayo ang Bureau of Jail Management and Penology-Davao Region ng community pantry sa Davao City jail. Retrato mula kay Edo Lobenia

DAVAO CITY — Tulungan at pagmamalasakit ang ipinamalas ng mga preso sa loob ng Davao City jail matapos simulan ngayong umaga ng Lunes ang community pantry sa kulungan.

Naisip ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology-Davao Region na maglagay ng pantry sa loob ng kulungan dahil ngayong panahon ng pandemya, bawal pa rin ang pagbisita sa mga preso at puwede lamang mag-abot ng pagkain kaya ramdam umano ng iba na tila walang nakakaalala sa kanila.

Pero ayon kay BJMP-Davao Spokesperson Insp. Edo Lobenia, mas ikinagulat nila nang lumapit ang mga preso at nag-abot din ng ilang pagkain.

"May mga ilang mga PDL (person deprived of liberty) ang nag-abot ng mga biscuit at kape nila. Nakakataba ng puso na may mga ilang mga PDL na gusto rin tulungan 'yong kapwa nilang bilanggo," sabi ni Lobenia.

May mga nakuhang donasyon ang BJMP galing sa iba't ibang sektor para sa pantry.

Sa ilalim ng community pantry, maaaring mag-iwan ang mga tao ng pagkain ang iba pang produkto, na puwede namang kuhanin ng mga nangangailangan.

Nag-umpisa ito sa Maginhawa Street sa Quezon City pero kalaunan ay sumulpot na rin sa ibang bahagi ng bansa.

Bagaman nakikita bilang isang halimbawa ng bayanihan, may mga kritiko ng pamahalaan ding nagsasabing sinasalamin din ng community pantry ang kakulangan ng gobyerno sa pagtugon sa lumalalang situwasyon ng gutom sa bansa ngayong may pandemya.

