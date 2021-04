Airborne transmission? DOH naniniwalang sapat ang mga hakbang vs COVID-19

MANILA — Kahit pa may ebidensiyang nagpapatibay na maaaring airborne ang SARS-CoV-2, ang virus na nagdudulot ng COVID-19, sinabi ng Department of Health (DOH) na sapat pa naman ang mga ipinapatupad na hakbang para manatiling protektado ang mga Pilipino.

Lumabas kasi noong Abril 15 sa website ng medical journal na The Lancet ang artikulong nagbabanggit ng 10 ebidensiyang makakapagtibay na puwedeng maipasa sa pamamagitan ng airborne transmission ang SARS-CoV-2.

Kabilang sa mga ebidensiya ay ang naitalang long-range transmission ng virus sa mga tao sa magkakaibang kuwarto sa quarantine hotels, pagkakakita sa virus sa mga air filter at building ducts ng ospital na may COVID-19 patients, at pagkaka-detect ng virus sa hangin.

Base kasi sa mga eksperimento sa mga laboratoryo, maaaring manatiling nakakahawa ang virus sa hangin hanggang 3 oras.

Pero mahalaga rin umanong maunawaan na ang air sample ay galing sa kuwarto ng isang pasyenteng may COVID-19 at kotse ng isang taong may sakit.

Ayon kay Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire, sapat pa rin ang mga protocol para maiwasan ang hawahan ng COVID-19.

Pinayuhan niya ang mga nagtatrabaho sa ospital na gumamit ng N95 mask. Sapat din naman daw ang surgical o cloth mask para sa mga taong nasa labas ng mga bahay.

"May studies na lumabas na 'pag enclosed mas nagli-linger sa air ang virus by about 1.5 to 3 hours. So sabi, adequate ventilation, less talking, singing, limit interaction if you are in an enclosed space," ani Vergeire.

"Whatever we are doing right now is sufficient and appropriate to protect the public," aniya.

"We continue to emphasize that it is largely aerosol-generated transmission and we need to continue to follow what we are advising," sabi naman ni Dr. Rabindra Abeyasinghe, ang World Health Organization representative sa Pilipinas.

Bukod sa patuloy na nakararanas ang bansa ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19, nananatili rin ang banta ng mga mas nakahahawa umanong variant ng virus.

Ayon sa DOH, naka-detect sila ng 266 bagong sample na may variant mula United Kingdom at 351 na may South African variant.

Nakita naman sa 25 sample ang P.3 variant na unang na-detect sa Pilipinas at itinuturing na variant under investigation.

Pero ayon kay Vergeire, kahit patuloy silang nakakapagtala ng mga sample na may variant of concern, hindi pa rin lubusang masasabi kung laganap ito sa komunidad.

"We only get bits and pieces across the different regions but this is not conclusive to say that the variants have taken over and this is the dominant variant," aniya.

Isang linggo rin matapos ibaba sa modified enhanced community quarantine ang status sa Metro Manila at ilang karatig-lalawigan, nananatiling mataas ang COVID-19 cases.

Pero ramdam naman daw ng gobyerno ang pag-ayos sa ilang aspeto ng pandemic response.

"Tatandaan natin ulit, hindi lang numbers kundi titignan din ang system capacity natin which is part also of our parameters, local government’s capacity and the hospital capacity," sabi ni Vergeire.

"Marami namang nag-improve although of course hindi pa natin nararating 'yung main objective natin of decongesting our hospitals," dagdag niya.

Ayon naman sa Malacañang, ilang lungsod na sa Metro Manila ang nakapagtala n mas mababang bilang ng bagong COVID-19 cases tulad ng Maynila, Muntinlupa, Valenzuela, at Pasay.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News