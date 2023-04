Nagbigay ng first-aid training ang Philippine Red Cross sa Marikina City, Marso 16, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Nagsanib-pwersa ang Philippine Red Cross (PRC) at Department of Labor and Employment (DOLE) at pumirma sa isang memorandum of agreement para maisulong ang kalusugan at kaligtasan sa mga lugar ng trabaho na tututok sa pagbibigay ng life-saving courses tulad ng basic at advance first-aid training sa mga empleyado.

Pinangunahan nina PRC Chairman Richard Gordon at DOLE Sec. Bienvenido Laguesma ang MOA signing.

Nakasaad sa MOA na bibigyan ng mga tauhan ng PRC ng life-saving courses tulad ng basic at advance first aid training ang mga empleyado partikular na ang mga nagtatrabaho sa mga maliliit na negosyo.

"This one will train 96% or 97% of our bussiness come the sector that we are going to train now the microsector, the small bussinesses. They want us to train all of them so that they will have a safe environment...all these will be trained and they will be certified after 2 years and that will make a safer country," ani Gordon.

"Nag-uumapaw ang aming kagalakan sa araw na ito sa pagkat binigyan natin ng katurparan sa pamamagitan ng partenrship natin this could ultimately help and sustain the DOLE efforts towards the ceartion of a workplace's culture that avocates a safe, healthy and inclusive work evironment that spouses sustainable occupational safety and health best practices," sabi ni Laguesma.

Watch more News on iWantTFC

Isinagawa ang partnership sa ika-33rd Biennial National Convention ng PRC sa isang hotel sa Maynila.

Isa sa mga layunin ng convention na ito ng PRC ay pumili ng panibagong Board of Governors, mapag-usapan ang kanilang mga plano at programa upang mas mapaganda at mapalakad pa ang serbisyo ng nangungunang humanitarian organization sa bansa.

Pinangunahan ni PRC Chairman Gordon ang nasabing aktibidad kung saan kanyang iginiit ang kahalagan ng volunteerism, leadership, at paghahanda sa ano mang kalamidad o sakuna.

Tiniyak din ni Gordon ang kahandaan ng PRC sakaling mang tumaas nanaman ang kaso ng COVID-19 sa bansa.

"Well our laboratories are still there, our people are still conducting training sa baba to prevent it and we are also conducting vaccinations. We are not letting it go away, we still have saliva tests," sabi ni Gordon.

Samantala, sinabi naman ni Gordon na nakapagpadala na ang PRC ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng oil spill sa Mindoro, tulad ng psychosocial support at mga water tanker habang in-assess lang aniya nila ang sitwasyon at magpapadala rin sila ng pagkain.

Watch more News on iWantTFC