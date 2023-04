DOH nagpaalala sa posibleng epekto ng El Niño sa kalusugan

MAYNILA -- Pinaghahandaan na ng Department of Health ang posibleng epekto ng El Niño phenomenon sa kalusugan, sabi ngayong Martes ng opisyal ng kagawaran.

Ayon kay Health Officer-in-Charge Maria Rosario Vergeire, nakipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pag-usapan ang paghahanda ng gobyerno sa El Niño.

"Tayo ay napag-atasan din ng Presidente na in terms of health, dapat prepared tayo, kailangan maihanda natin ang ating kababayan sa mga posibleng epekto ng El Niño," ani Vergeire.

Ayon kay Vergeire, dapat mag-ipon at magtipid sa tubig ang mga tao para hindi masaid sa supply at tiyaking nakatakip ang imbak na tubig para iwas-lamok na sanhi ng dengue.

Dapat din umanong potable o safe ang tubig na iniinom at pakuluin kung hindi sigurado sa pinanggalingan nito.

Nagpaalala rin si Vergeire sa pag-inom ng tubig at pananatili sa loob kapag sobrang init mainit, paggamit ng payong o sumbrero kapag lalabas habang mainit, at pagpunta sa health facility sakaling makaranas ng mga sintomas.

Ipinayo rin niya ang paggamit ng sunblock, pagsusuot ng manipis na damit at pag-iwas sa mga aktibidad kapag tirik ang araw mula alas-10 ng umaga hanggang alas-3 ng hapon.

Kapag sobra ang ulan, dapat lagi ring handa at umiwas sa sakit gaya ng leptospirosis na nakukuha sa baha, at typhoid mula sa kontaminadong pagkain at tubig.

"Maaari naman pong maiwasan ang lahat ng sakit na maaaring idulot ng El Niño phenomenon kung tayo ay mananatiling handa at kung tayo ay mananatiling aware," ani Vergeire.

— Ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News

