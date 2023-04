MAYNILA — Isang bagong human trafficking modus ang tumatarget sa mga Pilipinong nais magtrabaho abroad bilang mga kasambahay, babala ng Bureau of Immigration nitong Lunes.

Ayon sa ahensya, naharang nito ang dalawang babae na nagtangkang umalis pa-Dubai mula sa Ninoy Aquino International Airport noong Abril 14.

Nagpakilala umano ang mga babaeng edad 36 at 37 bilang mga Muslim na nagpaplanong sumakay ng bus papuntang Saudi Arabia para lumahok sa umrah o pilgrimage. Dagdag pa ng dalawa, sila ay mga bagong convert sa Islam at nagpaplanong tumuloy sa Saudi nang pitong araw.

Pero ayon sa BI, paiba-iba ang pahayag ng dalawa at umamin sila kinalaunan na pineke ang kanilang mga dokumento.

Na-recruit lamang umano sila sa Facebook ng isang babaeng nag-asikaso ng kanilang mga visa at ticket, at inutusan silang magpanggap bilang Muslim pilgrims para makaalis ng bansa.

Ikinadismaya naman ni Immigration Commissioner Norman Tansingco ang insidente.

"These traffickers will stop at nothing to earn from their racket, they have even abused religion to evade immigration inspection," sabi niya sa isang pahayag.

Dinala na ang dalawang biktima sa inter-agency council against anti-trafficking para sa karagdagang imbestigasyon laban sa kanilang recruiter.

