Mga jeepney driver, pumalag sa nakaambang pagtaas ng presyo ng petrolyo

MAYNILA - Panibagong pasanin para sa mga jeepney driver ang naka-ambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes.

Ayon sa mga drayber, muli na namang mababawasan ang kanilang kita, lalo na ngayon na apektado pa sila ng pandemya.

Sa isang paradahan sa Quezon City, hindi umaalis ang jeep hangga't hindi ito napupuno. Kahit sa upuan sa harap ng jeep dalawa na ang pinapasakay.

Aminado ang mga driver na minsan nagrereklamo ang mga pasahero dahil siksikan na ang mga ito lalo na kung tanghali at mainit ang panahon.

Pero wala din silang magagawa lalo't ito lang ang paraan para makabawi sa krudo.

Ang dati kasi na P1,000 kalimitan na naiuuwi nila sa pamamasada, maswerte na daw ngayon kung makakapaguwi pa sila ng P500.

"Talagang sa totoo lang doon na napupunta ang kita namin, kaya lang minsan nagrerkelamo saamin ang pasaheros ang tagal namin dito, hindi naman kami makaalis kasi kailangan naming mag full load dahil sa mahal na diesel na kinukonsumo namin, dati kumukonsumo lang kami ng 350 hangang 400 maghapong biyahe na namin ngayon kukunsumo kami ng 700 hangang 800," kwento ng driver na si Joey De Guzman.

Kanina, sinamantala na ng ilang mga jeepney driver ang magpakarga ng krudo kahit hindi full tank para hindi na maabutan ng taas presyo.

Diskarte din nila, maghanap ng mga gasolinan na kahit papano, mababa ang presyo.

"Para hindi na po abutan ng ano pagtaas, tataas na naman po eh," ayon sa driver na si Joey Tayson.

Samantala, ayon sa mga jeepney driver, malaking tulong kung maibabalik na ang pisong dagdag sa pamasahe na tinapyas noong 2018.

Malaking bagay daw ito ngayong may pandemya pa. Ayon sa Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Operators Nationwide o PISTON, patuloy ang kanilang panawagan na ibalik na ang pisong natapyas sa pamasahe at gawin muling sampung piso ang minimum fare.

Malaking bagay daw ito ayon kay PISTON President Mody Floranda lalot ramdan ngayon ng mga namamasada ang epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

"Ang mga pasahero 'pag nagbigay ng sampung piso hindi na sinisingil ung piso eh para maging ano lang maging legal din maintain ang panawagan namin na maibalik din sa piso" ani Floranda.

Nanawagan din ang PISTON sa LTFRB na madaliin ang pag-release ng subsidiya sa mga jeepney driver at operator.

Ayon kay Floranda, nababagalan sila sa release ng ayuda lalo na para sa mga kasamahan nila sa mga malalayong rehiyon.

"Talagang nagsa-suffer yung ating mga kapatid natin sa hanap buhay sa rehiyun eh sabi nga natin, eh nagsa-Suffer kayo diyan sa mga rehiyun eh ganito din sa NCR na hindi naman talaga totally maki-o makuha ng ating mga operators," dagdag pa ni Floranda.

Ang grupong Pasang Masda naman, hinihirit ang limang pisong dagdag sa minimum fare.

Ayon kay Pasang Masda President Obet Martin, posibleng talakayin na ngayong Mayo ang hirit nilang dagdag sa pamasahe.

Pero sa ngayon, ipinagpapasalamat nila ang pagsisimula ulit ng Servive Contracting Program part 3 o ang tinatawag na free rides na programa ng pamahalan para sa mga driver.

Kada araw kasi, kumikita ang mga driver ng isang libong piso dahil sa programa.

"Mayroon kaming scheduled meeting sa May hinihintay na lang namin yun and aside, nagstart na din ang service contracting part three yung tinatawag natin na free rides at marami naman ang nagpaparticipate dito modern jeepneys and traditional jeepneys," ayon kay Martin.

Ayon kay Martin, tatlong buwan ding makikinabang sa programa ang mga tsuper.

Pero hindi daw nila isasantabi ang panawagan na dagdag sa pamasahe lalo na kung tuloy tuloy na naman ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.