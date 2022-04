Mga turista sa Station 2 ng Boracay Island noong Pebrero 12, 2022. ABS-CBN News

MANILA -- Kung naghihikahos ang negosyo sa Boracay Island noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, iba na ang eksena sa nakalipas na Semana Santa: dumumog ang mga turista, na karamiha'y unang beses nakabakasyon sa pagluwag ng travel restrictions.

Pero para sa Department of Tourism (DOT), sobrang dami ang nagpunta sa isla.

Sa isang sulat sa Department of the Interior and Local Government (DILG) at Department of Environment and Natural Resources, sinabi ng DOT na kailangan may gawin na nararapat na aksiyon ang mga ahensiya.

Lumagpas kasi sa carrying capacity ng isla ang bilang ng mga turista noong Semana Santa.

Matapos ang rehabilitasyon ng Boracay, nirekomenda na 19,215 lang ang daily limit ng turista para maiwasan ang over-tourism at maprotektahan ang isla.

Pero noong Abril 14, umabot sa 21,252 ang bilang ng mga turista habang pumalo naman ito sa 22,519 noong Abril 15.

Kung ikukumpara sa "Laboracay" noong 2019 bago magka-pandemic, nasa 14,000 lang ang pinakamataas na bilang ng mga turista, ayon sa DOT.

"Gusto natin malaman sa ating mayor at sa ating governor, bakit nila pinayagan ito. Hindi ito by air dahil ang by air, talagang limited number of [travelers] dumating by air. This is all by land. We are waiting now for the mayor because he is answerable to this," ani Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat.

"Maling-mali kasi may pandemic pa," dagdag niya.

Ayon sa DILG, kailangan sumunod sa carrying capacity at dapat ipinatupad ito ng local government unit (LGU) para matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga turista at mga taga-roon.

Maglalabas umano ng advisory at babala ang DILG sa mga LGU para sumunod.

Sinubukan ng ABS-CBN na kuhanin ang panig ng lokal na pamahalaan pero hindi pa sila sumasagot.

Ayon sa DOT, unti-unti nang nakababawi ang industriyang nilugmok ng pandemic pero mahalagang tandaan pa rin ang health at safety protocols, lalo't inaasahan na marami pa ang magbabakasyon ngayong tag-init.

"Kailangan natin, maintindihan nating lahat na we are in the midst of a pandemic. Gusto natin magkatrabaho lahat pero hindi i-compromise ang health and safety," ani Puyat

Sa gitna ng isyu sa Boracay, nakatakda namang pumunta sa Pilipinas ang mga hepe ng tourism ng ibang bansa at iba pang global leader sa travel industry para sa World Travel and Tourism Global Summit, kung saan pag-uusapan kung paano napatutupad sa Pilipinas ang health at safety protocols sa pagbiyahe.

— Ulat ni Jeff Canoy, ABS-CBN News