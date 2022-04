Isang bangkay ng babae na may saksak sa dibdin ang natagpuan sa sapa sa Barangay Monggoc sa Pidigan, Abra Linggo ng umaga.

Ayon sa hepe ng Pidigan Police na si Police Lieutenant Benedict Calado, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na may bangkay sa sapa.

May saksak sa dibdib ang biktima.

Tinatayang dalawa hanggang tatlong na araw na itong patay.

"May nakita tayong ebidensya ng dugo sa may gilid ng kalsada sa national road, possible na doon nangyari at possible din na itinapon lang doon, " sabi ni Calado.

Hindi pa tukoy pagkakilanlan ng biktima na may taas 4'7 talampakan at nakasuot ito ng maroon leggings at blue at pink stripes sweat shirt.

- ulat ni Grace Alba