Persons deprived of liberty (PDL) get inoculated with AstraZeneca’s COVID-19 vaccine inside the Quezon City Jail on March 12, 2022. George Calvelo, ABS-CBN News

Hirap pa rin ang pamunuan ng lalawigan ng Occidental Mindoro na makumbinsi ang mga residente nitong katutubong Mangyan na magpabakuna kontra COVID-19.

Nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang lalawigan dahil nasa mahigit 60 porsyento pa lamang ng populasyon ang nabakunahan. Maibababa lamang sa Alert Level 1 ang lalawigan kung umabot na sa 70 porsyento ang bakunado.

Ayon sa provincial government, marami pa rin ang tumatangging magpabakuna sa lalawigan, lalo na ang mga katutubong Mangyan.

Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Maria Teresa Tan, hirap silang kumbinsihin ang mga Mangyan dahil sa kultura ng mga ito.

Plano ng provincial government na bigyan ng food packs ang mga katutubo para makumbinsing magpabakuna.

"Mayroon pa kasi silang tinatawag na ritual. Ang mga elders ay magri-ritual tapos kapag turns out sa ritual nila ay wala sa kanila ang may COVID parang there's no need for them to get vaccinated 'yun ang nakuha naming feedback," ani Tan.

Kumalat din umano sa Occidental Mindoro ang mga pekeng exemption card sa bakuna.

Dagdag ni Tan, nai-report na nila ito sa Department of Health-Mimaropa, Philippine National Police at sa Department of the Interior and Local Government.

Sa kasalukuyan, nasa 60.58 porsyento pa lamang ng 423,181 na target population ang may bakuna.

Sa bilang na ito, 256,00 ang fully-vaccinated at 18,074 ang partially vaccinated. Nasa 145,240 pa ang walang bakuna.

Nagsagawa na ng 3-day Provincial Vaccination Days ang Occidental Mindoro pero nasa 4,000 lamang ang nagpabakuna.

Plano rin ng Provincial Health Office na Johnson & Johnson vaccine ang iturok sa mga katutubo para isang beses lamang tuturukan.

Sa bayan ng Mamburao, iniutos na ni Mayor Angelina Tria na gawin nang house to house ang pagbabakuna lalo na sa mga nasa liblib na lugar.

"Ang marami po kasi naming population ay katutubo kung saan may paniniwala sila na ayaw nilang magpabakuna...Sabi ko ang magpapabakuna ay mayroong pambiling gatas at bigas 500 pesos so biglang nagdamihan, nandoon pa rin sila sa incentive yung takot nila nawawala basta may incentives," aniya.

Sa Sitio Amray na isang Mangyan community sa Barangay Pinagturilan sa bayan ng Santa Cruz, iilan pa lamang lider ng mga katutubo ang nakumbinsing magpabakuna.

Ayon sa ilang Mangyan, hindi pa rin sila magpapabakuna kahit na tanggalan sila ng subsidiya sa ilalim ng programang 4Ps.

Gumagawa na rin ng paraan ang mga lider ng mga katutubo para makumbinsi ang kanilang mga kasamahan na magpabakuna.