Ilang naliligo sa pool sa Davao del Norte, sugatan nang mabagsakan ng naputol na puno

Sugatan ang ilang naliligo sa swimming pool sa isang resort sa Bansalan, Davao del Norte ngayong Linggo matapos mabagsakan ng naputol na puno.

Sa bidyo na kuha ni Rheynald Nulla, makikitang sinasagip pa ang ilang biktima mula sa pool na puno na ng dahon at sanga ng puno.

Ani Nulla, malakas ang hangin na posibleng epekto ng bagyong Bising.

Dagdag pa niya, may ilang nagtamo ng serious injuries at may nabalian pa ng paa. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima.

Sa karatig bayan ng Hagonoy, mayroon ring 3 indibidwal na nasugatan matapos mabagsakan ng puno ng niyog.

Samantala, nasa halos 200 pamilya mula sa bayan ng Palapag sa Northern Samar ang lumikas dahil sa bagyong Bising.

Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palapag, nasa 85 pamilya o 255 indibidwal mula sa Barangay Binay ang lumikas, ganun din ang 102 pamilya (331 inbidwal) mula Barangay Mapno, at 8 pamilya (32 indibidwal) mula Barangay Sumuroy.

Photo courtesy of MDRRMO Palapag

Mananatili ang mga residente doon sa evacuation centers hanggang hindi pa inaalis ng mga awtoridad ang banta sa pananalasa ng bagyo.

Kasama din sa inilikas ang isang ginang at isang sanggol na nangangailangan ng blood transfusion. Sila ay dinala sa isang hospital sa Northern Samar.

- ulat ni Hernel Tocmo at Ranulfo Docdocan