‘Na-inspire ako sa Maginhawa’: Community pantry naitayo na rin sa Albay

Isang community pantry ang naitayo na rin sa Barangay Bogñabong sa Tabaco City, Albay. Larawan mula kay Karren Canon.

TABACO CITY—Sari-saring gulay, canned goods at noodles ang mga pagkaing inilagay sa community pantry sa Barangay Bogñabong, sa lungsod na ito nitong Linggo.

Naubos ang lahat ng ito sa loob lamang ng 4 na oras dahil sa pangangailangan ng mga residente.

Ayon kay Sheila Brobio, alas-2 ng hapon nang maisipan niyang maglagay ng community pantry sa labas ng kanilang bahay para na rin makatulong sa mga ka-barangay na higit na nangangailangan lalo na ngayong may pandemya at banta ng bagyo.

"Na-inspire lang po ako dun sa Maginhawa Community Pantry and since nag-domino effect na siya sa buong bansa, we decided na maglagay na din sa barangay namin. And yung experience ko po kasi nung mga nakaraang bagyo na walang food after bagyo, hirap mga tao kaya sinet up namin today para may mailuto yung walang ulam ngayong gabi," aniya.

Mula sa kita sa paggawa ng paper portrait ang mga ipinambili ng pagkain ni Brobio sa community pantry.

Unang nabigyang-tulong ni Brobio ang ilang paaralan sa Tabaco noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Imbes kasi pera, bond paper ang hinihingi niyang bayad kapalit ng mga gawa niyang paper portrait para maibigay sa mga paaralan.

Bukas, Lunes, ang kapatid naman ni Brobio ang maglalagay ng panibagong community pantry sa kanilang barangay.

Unang naiulat ang community pantry sa may Maginhawa Street sa Quezon City, kung saan nag-iiwan ang mga tao ng pagkaing maaaring kuhanin nang libre ng mga nangangailangan.

—Ulat ni Karren Canon

