9 arestado matapos gumamit ng pekeng ID upang makakuha ng ayuda sa Maynila

MAYNILA - Siyam na residente ng Brgy. 649 sa Baseco, Maynila ang arestado matapos madiskubreng gumamit ng pekeng identification card upang makakuha ng ayuda.

Ayon kay Rose Pangan, officer-in-charge (OIC) ng Manila Department of Social Welfare Baseco Satellite Office, naghinala na sila nang hindi masagot ng isang nagpresenta ng pekeng ID kung ano ang kaniyang middle name at kaarawan.

Matapos ng pagsusuri, nadiskubre nilang peke rin ang dalang ID ng mga kasunod sa pila ng unang nagpresenta ng fake ID.

Isang grupo umano ang nasa likod ng modus, ayon sa mga awtoridad. Kapag nakuha ang ayudang nagkakahalagang P4,000, mapupunta ang P1,000 sa pumila habang P3,000 ang mapupunta sa grupo.

Depensa naman ng isa sa mga suspek na pangalan ng pinsan ang nasa ipinakitang ID, inutusan lang umano siya ng kaniyang pinsan na kuhanin ang pera dahil sa probinsiya na ito nakatira.

Ayon naman sa isa pang naaresto, pinilit lang siya ng hindi pinangalanang grupo na pumila, at nagsisi siyang sumunod siya sa mga ito nang maaresto.

Pekeng ID ng Manila Royal House and Council of Elders ang ipinakita ng karamihan sa mga naaresyo, kaya ayon kay Sharifa Mastura, NCR Chairperson ng Sultan Kudarat Descendants Organization of the Philippines, hindi sila papayag na magpatuloy ang modus.

Babala ni Pangan sa mga magbabalak na kumuha ng ayuda gamit ang pekeng mga dokumento, mas magiging mahigpit na ang verification process ng lahat ng pipilang residente.

Ayon kay PLT Roberto Medrano Jr., OIC ng Investigation Section ng Baseco Police, mahaharap ang mga suspek sa kasong estafa at falsification of documents.

