Periodic medical exam para sa mga motorista, tanggal na: LTO

Hindi na sasailalim sa periodic medical examination ang mga motorista na may driver's license na may bisang 5 at 10 taon.

Ito ay matapos ipag-utos ni Land Transportation Office Chief Jay Art Tugade ang pag-amyenda sa LTO Memorandum Circular 2021-2285 o ang Supplemental Implementing Rules and Regulations of Republic Act 10930.

"May MC (memorandum circular) kasi dati requiring a periodic medical examination. Ang basehan kasi dito, naglabas tayo ng batas extending the validity of driver's license, 5 years and 10 years. So yung nakaraang administrasyon, minabuti nila na magkaroon ng periodic medical examination for the drivers license holders na valid for 5 years, kailangang kumuha ng periodic medical examination on the third birthday, pagdating naman sa 10 years dalawa iyan, the 4th and the 7th, maliban pa yung initial medical examination kapag ikaw ay kumukuha ng lisensya, the first one or ikaw ay nagrerenew," ayon kay LTO Executive Director Giovanni Lopez.

Inalis na ang periodic medical examination dahil hindi umano kabilang ang hindi pagkuha nito sa mga dahilan ng mga aksidente sa kalsada.

"Ang basehan po dito, ayon po sa datos namin, ay wala naman pong kaugnayan, direct connection ang kabiguan ng isang driver's license holder na makaroon ng periodic medical examination sa road crashes, wala po, ang usual reason for road crashes ay either nakainom o under the influece of you know drugs or the road worthiness of the vehicle itself," dagdag ni Lopez.

“For licenses who will be issued a 5-year validity driver’s license and 10-year validity driver’s license, the medical examination shall only be required sixty (60) days prior to or on the specified renewal date,” ayon sa ipinalabas na memorandum ni Tugade.

Sa mga Pilipino naman na may hawak na driver's license pero naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa, oobligahin na lang ang mga ito sa sumailalim sa medical examination sa loob ng 30 araw mula nang dumating sa Pilipinas bago sila mapayagan na makapagmaneho.

"Ang layunin po ng LTO ngayon is to make the transaction with LTO easier, simpler and more convenient to the public, so iwas gastos po ito sa ating mga kababayan, pangalawa wala na pong mga abala na kailangan mo pang mag leave para lang po ng another periodic medical examination," ayon kay Lopez.

“Kami sa LTO ay naniniwala na ang hakbang na ito ay magdudulot ng bahagyang ginhawa sa publiko dahil bukod sa hindi na sila kailangang gumastos ng paulit-ulit para sa medical examinations, maiiwasan din ang dagdag-abala lalo na sa mga mahahalaga ang oras para sa trabaho. Nasa pagkukusa na lang ngayon ng bawat indibidwal kung nanaisin nilang sumalang sa medical examination,” ayon naman kay Tugade.

Pabor ang jeepney driver na si Michael Gajero.

"Maganda po yung ganun para hindi na pabalik-balik sa LTO, saka yung gastos, saka laking bagay din po yun," ayon kay Michael.

Ikinatuwa naman ito ng grupong Piston.

"Isang malaking tulong iyan sa panig ng mga driver natin dahil nagiging sagabal iyan at isa pa dagdag-gastos at dagdag-abala," ayon kay Ruben Baylon, Deputy Secretary General, Piston.

Patuloy naman na pinapaalalahan ng LTO ang mga motorista na maging responsable sa pagmamaneho .

"Pagkukusa na po ng isang driver's license holder iyan. If you think you are not physically fit eh don't drive. Kung noong araw na iyon, sabihin natin hindi nga kailangan medical examination, masakit ulo mo, medyo may iba kang nararamdaman magiging obligasyon mo iyan na don't drive," paalala ni Lopez.

