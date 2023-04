Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Patay ang isang pahinante matapos mabagsakan ng debris mula sa ginagawang gusali sa Malate, Maynila noong Linggo.

Ayon sa katrabaho ng nasawi, naghahakot sila ng basura nang may biglang naglaglag ng sako ng tumigas na halo ng semento mula sa itaas ng gusali.

"Kitang-kita ko ‘yong nangyari. Tumama doon sa part ng ulo ng kasamahan namin," anang katrabaho ng nasawi.

"Hindi ko naman puwedeng sabihin na hinangin lang ‘yon or nasipa lang ‘yon kasi medyo may kalakihan din," dagdag niya.

Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang pahinante ng hauling services, na kaniyang ikinasawi.

Ayon sa kasamahan, wala silang mga suot na safety gear at wala ring safety marshal nang mangyari ang insidente.

"Actually talaga mayroon kaming mga safety gear, kaya lang ‘yong time na ‘yon Sunday, wala rin safety official, kaya may tiwala kami na walang gumagawa. Then noong nangyari ‘yon, pagtingin namin, marami pa lang gumagawa," aniya.

Patuloy na iniimbestigahan ng mga awtoridad ang insidente at inaalam kung ano ang magiging pananagutan ng may-ari ng naturang construction firm.

"Tinitingnan natin kung may pagpapabaya rin syempre 'yong ating safety officer na nandoon, kung may pagpapabaya na pagpapaalala doon sa ating mga personnel on the ground," ani Maj. Philipp Ines, spokesperson ng Manila Police District.

Sa ngayon, hinihintay pa ng ABS-CBN News ang pahayag mula sa construction firm at hauling services na pinagtatrabahuhan ng nasawi.