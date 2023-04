MANILA — Binati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maybahay niyang si First Lady Liza Araneta Marcos sa kanilang 30th wedding anniversary.

Sa isang tweet, pinasalamat ni Marcos ang kanyang asawa sa pagpili sa kanya 3 dekada na ang nakaraan.

“30 years later and still over the moon that you chose me. Happy anniversary, my dearest Liza,” ani Marcos sa kanyang tweet, na sinamahan pa ng isang collage na may mga larawan nila sa mga nagdaang taon.

Sa ngayon, hindi pa ibinabahagi ng Pangulo o ng Malacañang ang kanyang mga plano para sa pagdiriwang ng wedding anniversary nila ng First Lady.

Ayon sa opisyal na website ng Pangulo, nagkakilala ang First Couple sa New York noong dekada '80.

Ani Marcos, nag-aaral na siya noon sa University of Pennsylvania habang abogada na si First Lady Liza noong nagkakilala sila.

“Doon ako nakatira noong nasa Philadelphia nag-aaral ako sa University of Pennsylvania, sa Wharton. Nung ’86, si Liza ay abogada na, nagkita kami, nagkakilala kami in court habang hinihintay ko ung kaso ng mother ko, siya naman ay bumisita dahil kaibigan niya yung isang abogado,” kuwento ni Marcos sa kanyang speech sa New Jersey sa Amerika noong Setyembre.

Ikinasal ang magkabiyak na Marcos sa San Francesco Convent sa Fiesole, Italy noong Abril 17, 1993.

May 3 silang anak na sina Ferdinand Alexander “Sandro," Joseph Simon, at William Vincent “Vinny."

—Ulat ni Pia Gutierrez, ABS-CBN News

BALIKAN:

