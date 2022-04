Watch more News on iWantTFC

Muling ibinalik ngayong Linggo ng Pagkabuhay ang tradisyunal na pagpapasabog kay Judas sa isang simbahan sa San Fernando, Pampanga.

Natigil noon ang naturang tradisyon dahil sa COVID-19 pandemic.

Ayon kay Fr. Jess Manabat, parish priest ng San Vicente de Ferrer Parish, ang tradisyon ay nangangahulugan ng pagwawaksi sa kasalanan.

"Very significant din ito dahil nakikita natin na talagang kailangan nating iwaksi at ialis ang pagkakasala sa buhay," ani Manabat.

"Ito ay pagkakataon para alisin yung korapsyon, greediness, at lahat ng pagkakasala ng mga tao," dagdag niya.

Sa Bibiliya, kilala is Judas — o Hudas Iskariote sa Filipino — bilang isa sa 12 alagad ni Hesus, na siyang nagtaksil sa kaniya.

Maraming taga-Pampanga ang natuwa dahil anila'y kahit papaano'y unti-unti nang naibabalik ang mga nakagawian tuwing Mahal na Araw.

"Nagpapasalamat tayo kay God kaya kami nandito. At least, after 2 years naging normal na. At wish namin sana mawala na 'yong virus," sabi ni Teresa Tungol, isang mananampalataya mula Bacolor.

—Ulat ni Gracie Rutao

