Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang tradisyunal na Easter Vigil sa Manila Cathedral, April 16, 2022. Jose Caretero, ABS-CBN News.

MANILA - Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang tradisyunal na Easter Vigil sa Manila Cathedral nitong Linggo.

Alas otso ng gabi nagsimula ang seremonya sa pamamagitan ng Blessing of the Fire at ang pagsindi ng Paschal Candle.

Ang pagsindi ng Paschal Candle ay sumisimbolo ng muling pagkabuhay ni Kristo.

Happening now: Easter Vigil at the Manila Cathedral@ABSCBNnews pic.twitter.com/F7Q76LiENc — jose (@Jose_Carretero8) April 16, 2022

Sa seremonya sinabay na rin ang binyag sa magkapatid na Philsaint at Clairevy Bantang. Nagpa-convert ang mga ito sa katoliko kaya ngayon lang nagpabinyag.

Siblings Philsaint Bantang, 27 and Clairevy Bantang, 23 receive the holy sacrament of baptism during the Easter Vigil at the Manila Catherdal.@ABSCBNNews pic.twitter.com/kTuNVhsPZz — jose (@Jose_Carretero8) April 16, 2022

Kapwa masaya ang magkapatid na sa araw mismo ng pagkabuhay ni Jesus sila nabinyagan bilang ganap na katoliko. Ayon sa simbahan, kasama sa tradisyon ng Easter Vigil ang pagbibinyag.

Tumagal nang magta-tatlong oras ang selebrasyon.