A man wearing protective gear guards in front of the compound under quarantine amid the lockdown, in Puxi side of the city, in Shanghai, China, March 31, 2022. Alex Plavevski, EPA-EFE

Pinag-uusapan ngayon ng pamahalaan ang pagbibigay ng ayuda para sa mga Pilipino na apektado ng lockdown sa Shanghai, China, na ngayo'y nakakaranas ng pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Sinabi ngayong Linggo ng Konsulado ng Pilipinas sa Shanghai na may tinatalakay nang one-time assistance ang Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs para sa mga Pinoy.

Sa ipinadalang mensahe ni Philippine Ambassador to China Chito Sta. Romana, sinabi niyang nagpadala na ng request sa Office of Migrant Workers’ Affairs para magkaroon ng financial assistance ang mga Pilipino sa Shanghai, at hinihintay na lang ang tugon dito ng ahensya.

Nauna nang dumulog sa ABS-CBN ang ilang overseas Filipino worker (OFW) sa Shanghai dahil sa kawalan ng ayuda mula sa pamahalaan ng Pilipinas.

May naibigay umanong ayuda ang gobyerno ng China sa mga OFW pero kakaunti lang ito.

Tatlong linggo nang nasa total lockdown ang Shanghai para makontrol ang surge ng COVID-19.

Tinatayang nasa 4,000 Pilipino ang nasa lungsod.

