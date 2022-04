Watch more News on iWantTFC

Umabot na sa 14 ang patay at 2 ang nawawala matapos ang paghagupit ng Bagyong Agaton sa Western Visayas.

Sa video na kuha ng Civil Defense Western Visayas nitong Miyerkoles, makikita ang mga binahang lugar sa hilagang bahagi ng Iloilo at lalawigan ng Capiz.

Humupa ang baha kinabukasan ng Huwebes, pero nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyo.

Sa tala na inilabas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council nitong Sabado, 14 na ang namatay.

Sa 14 na namatay, isang bangkay ng 10 taong gulang na batang lalaki sa bayan ng Panitan, Capiz ang natagpuan habang dalawang bangkay ng lalaki ang natagpuang palutang lutang sa karagatan na sakop ng Carles, Iloilo.

Hindi pa nakikilala ang dalawang bangkay na natagpuan sa Carles, Iloilo, pero pinaniniwalaang nanggaling ang mga ito sa lalawigan ng Capiz.

Sa report ng DSWD 6, umabot sa higit 300,000 na pamilya o nasa 1,202,431 na indibidwal ang naapektuhan ng bagyo sa Western Visayas.

Ayon sa Department of Agriculture Region 6, umabot sa P49,081,989.45 ang halaga ng mga nasirang pananim sa lalawigan ng Iloilo at karamihan sa mga ito ay mais at palay.

Nasa 4,865.45 naman na ektarya ng pananim sa lalawigan ng Iloilo ang nasira dahil sa baha na dala ng bagyong Agaton.