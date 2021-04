Mga taga-Davao Region pinagiingat sa posibleng baha, landslide dulot ng Bagyong Bising

Inabisuhan ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources ang mga residente sa Davao Region na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng malakas na pag-ulan na maaring dala ni Typhoon Bising sa rehiyon.

Sa advisory ng ahensiya nitong Biyernes, ”very highly susceptible” umano sa landslide ang Purok 15, 16, 17, at 22 ng Barangay Mt. Diwata sa Monkayo, Davao de Oro kaya inirekomenda ang preemptive evacuation at paghinto ng mining activities.

Naka-full alert status na rin ang Philippine Coast Guard District North Eastern Mindanao (CGDNEM) bilang paghahanda sa posibleng pinsala na maidudulot ng Bagyong Bising.

Agarang bumuo ng Quick Response Team ang mga tauhan ng CGDNEM, na inaasahang naka-antabay 24 oras upang tumugon sa anumang insidente na posibleng matanggap sa mga susunod na oras.

Nakahanda na rin umano ang mga mobility at floating assets sa lahat ng station at sub-station ng Coast Guard at sa buong rehiyon ng Caraga.

Nagbabala rin sila sa mga mangingisda lalo na ang mga maliliit na bangka na ipagpaliban muna ang paglaot dahil sa inaasahang paglakas ng bagyo sa susunod na mga oras.

Lumakas ang bagyo Biyernes habang tinatahak ang pahilaga-kanlurang direksyon.



--Ulat ni Hernel Tocmo

