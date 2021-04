Ilang LGUs sa Bicol Region, naghahanda na sa pagdating ng bagyong 'Bising'

Nagtulungan ang mga residente na maitaas ang isang bangka sa bayan ng Calabanga sa Camarines Sur bilang paghahanda sa pagdating ng bagyong Bising. Larawan mula kay Ariel Papalid



MAYNILA - Naghahanda na ang ilang lokal na pamahalaan sa Bicol Region sa pagdating at posibleng pananalasa ng bagyong Bising sa kanilang mga lugar.

Sa Catanduanes, sinabi ni Gov. Joseph Cua na pinaghahandaan na nila ang bagyo at kasalukuyang nasa blue alert status na sila.

“As soon as mag declare na ng red alert level, magkakaroon tayo ng forced evacuation,” pahayag ni Cua.

Sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng tanghali, sinabi ni Cua na handa na rin ang posibleng evacuation sites ng mga lilikas na mga residente at buhay rin aniya ang kultura nilang magpatuloy ng kapitbahay sa kanilang bahay.

“Ang problema namin 'yung damage sakaling tamaan tayo. Sana naman lumihis at ma-spare ang Catanduanes, buong Bicol ma-spare ng bagyong ito,” sabi ni Cua.

Dagdag ni Cua, nasa gitna pa rin sila ng pagbangon mula sa pananalanta ng nakaraang bagyong Rolly at nangangamba na naman sa pagdating ng bagyong Bising.

“Ito na naman ang Bising na mukhang delikado sa laki ng diametro nito. Kahit ang gitna nito tumama sa dagat abot pa rin ang buong Bicol region nito kaya nakakatakot po dahil sa laki ng diametro. At 'yung expected rains na dala nito 600 to 900 millimeters kaya medyo 'yun pa rin ang nangangamba tayo dahil nga at 240 millimeters na ulan, 24 hours nyan nagla-landslide na tayo. Ito 600 to 900 mm kaya talagang nakakatakot,” sabi niya.

Tulad ni Cua, naghahanda na rin ang lokal na pamahalaan ng Albay.

“Expected dito by Sunday evening or Monday morning lalakas ang ulan dito. Nag-isyu na kami ng advisory. Naka-dalawa na kaming issuance and preparation,” sabi ni Albay Gov. Al Francis Bichara sa parehong panayam sa Headline Pilipinas sa TeleRadyo.

Paliwanag ni Bichara, sanay na ang mga taga-Albay sa mga bagyo. Sa katunayan aniya ay tatlong bagyo ang pinagdaanan nila habang nasa gitna ng pandemya.

“Nakahanda naman kami at itong mga tao kapag binigyan namin ng advisory humahanda naman sila,” sabi niya.

Sa Camarines Sur, naghahanda na ang mga residente sa posibleng epekto ng bagyong Bising sa kanilang lugar.

Itinaas na ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka pero may ilan na sumubok pa rin manghuli ng isda gamit ang lambat.

Tiniyak naman ni Mayor Eduardo Severo ng Calabanga, Camarines Sur na masusunod ang health and safety protocols kontra sa pagkalat ng COVID-19 sakaling kailanganing ilikas ang mga residente.

“May talagang number of ano naman (family) na pinapapasok sa kada evacuation site,” sabi ni Severo.

Sa bayan ng Caramoan, sinamantala ng mga taga barangay Paniman ang maganda pang panahon para takluban ng lambat ang kanilang mga bahay at itali para hindi liparin ng inaasahang malakas na hangin.

Nag-ronda naman ang mga opisyal ng barangay para magbigay paalala sa mga residente.

“Pag masama na ng konti, nag-aannounce na kami, nagbabandilyo ng evacuation, nakikipag-coordinate kami kay Mayor, nagpapadala dito ng mga sasakyan para magamit ng mga residente. We usually evacuate itong mga residente sa Bikal Church,” sabi ni Punong Barangay ng Paniman na si Myrna Rodriguez.

Ang Land Transportation Office naman sa Bicol ay pinigil na sa border checkpoint ng Del Gallego sa Camarines Sur ang lahat ng sasakyang patawid ng Visayas at Mindanao.

Ayon sa LTO, ito ay para maiwasan ang mahabang pila ng stranded na mga sasakyang papasok sa Matnog Port sa Sorsogon.

Sa pinakahuling update ng PAGASA, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Sorsogon, Albay, eastern portion ng Camarines Sur (Siruma, Goa, Ocampo, Tigaon, Sagnay, Baao, Nabua, Bato, Iriga City, Buhi, Tinambac, Lagonoy, San Jose, Garchitorena, Presentacion, Caramoan), Ticao Island, at Catanduanes.

Huling namataan ang bagyo dakong alas-10 ng umaga na may layong 645 kilometers silangan ng Maasin City, Southern Leyte. May taglay itong hangin na 185 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na hanggang 230 kph. Ito ay kasalukuyang kumikilos pa northwestward sa bilis na 20 kph.

- Ulat Jonathan Magistrado