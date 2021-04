2 bar sa Makati sinalakay ng mga awtoridad

MAYNILA - Dalawang bar sa Makati City ang sinalakay ng mga awtoridad dahil sa pag-ooperate kahit bawal sila sa modified enhanced community quarantine.

Pasado alas 9 ng gabi nang datnan ng taga Public Safety Department ng Makati City ang isang music lounge sa P. Burgos Street na may customer pa sa loob.

Isang bar sa Makati City, ni-raid ng mga awtoridad matapos maaktuhang nagooperate kahit bawal ito sa MECQ. Mga customer ng bar, binigyan rin ng ticket dahil sa paglabag sa curfew @DZMMTeleRadyo @ABSCBNNews pic.twitter.com/AFgFsyxvXT — Joyce Balancio (@joycebalancio) April 16, 2021

Agad naman ipinatigil ang kanilang operasyon at tinicketan ang hindi bababa sa 20 na customer at staff dahil sa paglabag sa curfew hours.

Tumangging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng bar.

Sinalakay din ng mga awtoridad ang isa pang bar sa kaparehong kalye pero nahirapan ang mga awtoridad dahil biglang nagsara ang naturang bar.

Nang mapasok, hindi bababa sa 10 tao ang tinekitan din.

Nanindigan naman ang pamunuan ng bar, wala silang operasyon at puro tauhan nila ang laman ng bar.

“They thought that the place was open so they tried to check. So far, as far as I am informed, curfew violation. Though the people here are on training and they live upstairs. As you can see there are no customers," ani Michelle Sterling, officer-in-charge ng bar.

Ayon sa Public Safety Department ng Makati City, posibleng ipasara at maaaring kanselahin ang business permit ng dalawang bar dahil sa paglabag sa guidelines ng IATF.