Ang motor na sinakyan ng barangay kagawad matapos itong matamaan ng SUV sa parte ng national highway na dumadaaan sa Sinait, Ilocos Sur, Abril 15, 2022. Courtesy: PNP Sinait, Ilocos Sur.

ILOCOS SUR - Patay ang isang 61-anyos na barangay kagawad matapos masagi ang minamaneho nitong motorsiklo ng isang SUV sa national highway sa Barangay Curtin, Sinait, Ilocos Sur, Biyernes ng gabi.

Ayon sa hepe ng Sinait Police na si Police Major Franco Catalan, nag-overtake ang SUV sa kasunod nitong sasakyan, dahilan para tumama siya sa motorsiklo ng kagawad.

Angkas ng kagawad ang kanyang anak na isang abogado na taga-Barangay Tubigay.

Sa lakas ng impact, naputol ang kaliwang binti ng kagawad habang ang kanyang anak ay tumilapon.

Isinugod sa ospital ang dalawa pero nasawi habang ginagamot ang kagawad, habang ang anak nito ay nagtamo ng gasgas sa iba't-ibang bahagi ng kanyang katawan. Siya ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital.

Ligtas naman ang driver at mga pasahero ng SUV. Pero nahaharap ang driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to property.

- Ulat ni Grace Alba